Justin Bieber auf Welt-Tournee

(rtn) Die Arme hoch und die Handys im Anschlag. Der riesige Hype um seine Musik ist ungebrochen. Rund 13 000 Fans umjubelten mit einem gigantischen Kreischkonzert das Teenie-Idol beim Autritt im Hallenstadion Zürich.



Die beiden Singles "What Do You Mean" und "Sorry" liegen seit Wochen weltweit an der Spitze der Charts. Mit unglaublichen 17 Songs in den amerikanischen Billboard Charts innerhalb nur einer Woche schlug er sogar die Beatles. Das ist noch nicht alles: Über 200 Millionen Streams konnte "Purpose" allein auf Spotify verzeichnen. Ein neuer Rekord! Quelle: Hallenstadion