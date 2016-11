(rtn) Travestie-Ikone Elke Winter ist nicht gerade bekannt dafür, kleine Päckchen zu packen – und gerade zur festlichen Jahreszeit darf’s ja schließlich auch gerne von allem etwas mehr sein. Passend zum feierlichen Jahresausklang rollt Elke also den extralangen roten Teppich aus, wirft sich in ihren glitzerndsten Fummel und entfacht ein schillerndes Showspektakel mit vielen Gaststars.

Freuen Sie sich auf grandiose Comedy, wunderbare Livemusik, verblüffende Artistik und eine wahre Vollblut-Entertainerin als Gastgeberin – in einem der prachtvollsten Theatersäle des Nordens!



Dabei ist etwa Comedian Benni Stark*: Der gelernte Herrenausstatter – der eigentlich nur Frauen bedient – erklärt, wieso Männer im Verkaufsraum auf Kommando hören und Frauen das Sagen haben. Mit frechem Augenzwinkern, frivoler Doppeldeutigkeit und maltesererprobter Matrosenkehle bewegt sich dagegen Nagelritz, der singende Seemann, zwischen Comedy, Kabarett und Chanson. Jung, wild, attraktiv und charmant – die Gesetze der Schwerkraft gelten nicht für Marie Bitaróczky: Scheinbar schwebend leicht verzaubert sie an ihrem Vertikalseil. Einmalig ästhetisch ist die Performance von Cyr-Wheel-Artist Oscar Kaufmann, der sich wie ein überirdisches Wesen in dem vollkommenen Rund bewegt und neue Möglichkeiten der artistischen Kunst auslotet.

Etwas bodenständiger geht es bei Wolfgang Trepper** zu: Wird der grummeligste Kabarettist der Republik es etwa schaffen, Elkes Winter-Wunderland zu sabotieren? Das kann das „POMPÖS“-Publikum bis zum Jahresende herausfinden. Im neuen Jahr ist dann stattdessen Chaoscomedian Konrad Stöckel dabei – der auf seine ganz eigene Art und Weise für Knalleffekte sorgen wird.



Den musikalischen goldenen Rahmen des Abends spannen Les trois Pompadours: Schwungvoll begleitet vom Original-TIVOLI-Orchester schmeicheln Diana Böge, Yvonne Disqué und Dörthe Thiel mit lieblichem Liedgut nicht nur dem Auge, sondern vor allem auch dem Ohr. Und last but not least sorgt Schmidt-Liebling Nik Breidenbach („Oh Alpenglühn!“, „Entführung aus dem Paradies“ u.v.m.) für noch mehr komödiantische und musikalische Höhepunkte. So kann der Winter kommen!





*Benni Stark: nicht am 24.11.

**Wolfgang Trepper: nicht am 18.+22.11. / 16.+25.12.



Das Original-TIVOLI-Orchester

Musikalische Leitung und Arrangements: Markus Voigt

Klavier: Erek Siebel / Rainer Schnelle

Trompete: Johannes Brachtendorf / Claas Ueberschär

Saxophon: Marc Löhrwald / Sebastian Albrecht

Posaune: Markus Voigt / Michael Danner

Gitarre: Jürgen Peukert / Klaus Winzer

Bass: Frank Skriptschinski / Henning Kiehn

Schlagzeug: Mathias Korb / Dirk Schönbeck



Das Produktionsteam

Regie: Nik Breidenbach

Choreografie: Silvia Varelli

Bühnenbildbau, Ausstattung, Requisite: Heiko de Boer / Martin Hartmann / Urmel Meyering

Kostüm: Frank Kuder / Chrisanthi Maravelakis / Doris Hassebrauck

Maske: Jutta Rogler-Paries

Frisuren Les trois Pompadours: Jacques Le Coz (jacques-le-coz.de)

Produktionsleitung: Steffen Waeger

Künstlerische Betriebsleitung: Katharina Grünewald

Technische Leitung: Søren Scharnhop / Volker Filipp

Licht: Ano Nickl / Dirk Wierwille / Jörg Peters

Ton: Dominik Siemßen / Tilman van der Leeden / Christoph Schlüter

Inspizienz: Michael Thiel / Ray Syarifuddin

Haustechnik: Enrico Staaden / Heiko Gnadt / Ingo Gnadt / Marc Neumann / Michael Ruh / Peter Schirmer / Michael Baltzer

