(rtn) Nicht Berlin, London oder Los Angeles, sondern Winsen (Luhe)! Genau hier erstrahlte am 17.11.2016 das Kinocenter Winsen im neuen Glanz und mit der exklusiven Vorführung zum Start von J.K. Rowlings Werk „"Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"“ wiedereröffnet, mit spannenden Gästen und jeder Menge Flair .





Der Film handelt vom Magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne), der in den 1920er-Jahren die ganze Welt bereist, um mystische Kreaturen zu fangen. In New York angekommen, wird er für die dortigen Zauberer, die ihre Existenz vor den Muggeln geheim halten wollen, zur Bedrohung, denn die magischen Wesen, die der Reisende in seinem Koffer gesammelt hat, entkommen und stürzen die Welt der Nicht-Zauberer ins Chaos. Auf der Jagd nach den geflohenen Kreaturen trifft Newt auf den Muggel Jacob Kowalski (Dan Fogler), den Leiter der Sicherheitsbehörde Percival Graves (Colin Farrell), die Schwestern Porpentina und Queenie Goldstein (Katherine Waterston und Alison Sudol) sowie ein Mitglied einer Anti-Hexerei-Initiative namens Credence Barebone (Ezra Miller). Quelle: moviepilot



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Jamie-Lee Kriewitz, Nicolas König,

Geschäftsführung Mathias Kemme und Christof Gläser, Frederic Böhle, Jutta Fastian, Leonie Landa, Felix Everding und Constantin Lücke, Timur Stark mit Trainer Artur Grigoryan, Dana Wiebke Schäfer, Ex-Miss Oldenburg und amtierende Miss Bremen,

Oliver Hörner mit Ehefrau Alexandra, Hakim-Michael und Anja Meziani mit Sohn Miko und Tobias Rosen, Marita Marschall, Hans Peter Korff und Christiane Leuchtmann mit Sohn Johannes, Samantha Viana, Mathieu Carriere