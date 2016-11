rtn) Olivia Jones und die "Olivia Jones Familie" eröffneten "Santa Pauli" auf dem Spielbudenplatz mit einer verrückt-verruchten Eröffnungszeremonie, an deren Ende die Glocken von Eve Champagne läuteten und der Stern von St. Pauli feierlich erleuchtet wurde. Santa Pauli ist bis zum 23. Dezember am Start.



Auf Hamburgs geilstem Weihnachtsmarkt verbinden sich fünf Wochen lang konventionelle Weihnachtstradition und frivoles Kiezleben. Der Markt im Herzen St. Paulis lockt mit Livemusik auf der Showbühne und heißen Engeln im Santa Pauli Strip-Zelt. An den Ständen dazwischen finden die Besucher alles, was das Weihnachtsherz begehrt. Besonders das angrenzende Winterdeck und die zahlreichen Glühweinbuden laden zum geselligen Verweilen und zum Genuss des einen oder anderen Heißgetränks.



Im Strip-Zelt hinter dem Winterdeck findet ab 19 Uhr zu jeder vollen Stunde eine heiße Strip-Show statt. Auch Frauen kommen hier auf ihre Kosten, denn mindestens einmal am Tag gibt´s einen Menstrip. Der Eintritt ist kostenlos.



Das Santa's Kiosk bietet hauseigenen Glühwein zum Mitnehmen nach Hause an. Inklusive Becher und schöner Geschenkverpackung. Neben dem roten Glühwein gibt es hier dieses Jahr auch köstlichen Bratapfelglühwein in Flaschen. Wer einen Glühwein kauft, tut noch etwas Gutes: 1 Euro pro verkaufter Flasche geht an Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe auf St. Pauli.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Olivia Jones, Sven Florijan, Eve Champagne