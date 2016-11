(rtn) Vicky Leandros besuchte heute überraschend ihr altes Zuhause Gut Basthorst. Grund war ein Fotoshooting anläßlich der Eröffnung des diesjährigen Weihnachtsmarktes.

Immer in der Vorweihnachtszeit wird Gut Basthorst festlich dekoriert. Es riecht nach gerösteten Kastanien, leckeren Bratäpfeln mit heißer Vanille serviert, Schmalzgebäck in kochendem Fett und heißem Glühwein mit Nelken gewürzt. Dicke Buchenscheite knistern im Feuer, wärmen die Besucher, ein Drehorgelspieler spielt Weihnachtslieder, fröhliche Kinder lachen bei der Fahrt im alten Karussell. Kunsthandwerker aus ganz Norddeutschland bieten ihre handgefertigten Waren an. Das ist Schleswig-Holstein pur. Für seinen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt mit rund 300 Ausstellern, vielen besonderen Attraktionen und kulinarischen Besonderheiten lädt Enno Freiherr von Ruffin am 18. und 19. November und an allen vier Adventswochenenden nach Gut Basthorst ein.