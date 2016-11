B 208: Unfall auf glatter Straße

(rtn) Auf glatten Straßen hat es am Morgen vielerorts in Schleswig-Holstein gekracht.

Mindestens 13 Unfälle gab es nach Polizeiangaben, nahezu alle ereigneten sich im Kreis Segeberg, weil Autofahrer ihre Geschwindigkeit nicht an die Witterungsbedingungen anpassten. Einige Autos überschlugen sich, wie ein Polizeisprecher berichtete.



Besonders in ländlichen Bereichen seien die Straßenverhältnisse tückisch gewesen, weil es nur in Abständen glatt war. Im gesamten Kreis waren Streufahrzeuge unterwegs. Auch auf dem Teilabschnitt der B104 in Lübeck-Schlutup zwischen Mecklenburger und Wesloer Straße kam es am Samstagmorgen zu einem Unfall. Durch extremer Straßenglätte kam eine Frau mit ihrem Pkw ins Schleudern, rutschte eine Böschung hinunter und überschlug sich dabei. Die Fahrerin kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.



Auf der B 208 geriet ein Autofahrer bei Rethwischdorf in einer leichten Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen blieb auf der Fahrerseite liegen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich der Mann schon selbst aus dem Fahrzeug befreit. Er blieb unverletzt. Sicherheitshalber wurde er aber vom Rettungsdienst untersucht. Parallel kümmerten sich die Rettungskräfte um den Hund des Autofahrers.