Die Wahl eines neuen Landesvorsitzenden steht im Mittelpunkt eines Landesparteitages der schleswig-holsteinischen CDU, der am Sonnabend in Neumünster zusammengetreten ist. Am Nachmittag stellt sich Landtagsfraktionschef Daniel Günther den Delegierten zur Wahl. Wir sind Live dabei.

Der 43-Jährige soll Ingbert Liebing ablösen, der vor drei Wochen überraschend seinen Rückzug verkündet hatte. Anstelle Liebings will Günther auch Spitzenkandidat zur Landtagswahl am 7. Mai nächsten Jahres werden. Inhaltlich bestimmt das Thema Sicherheit den Parteitag in Neumünster. Dazu stand auch eine Rede von Bundesinnenminister Thomas de Maizière auf dem Programm.