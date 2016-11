(rtn) Der Fraktionschef im Kieler Landtag führt die Nord-CDU als neuer starker Mann in die Schleswig-Holstein-Wahl im Frühjahr 2017. Ein Parteitag in Neumünster wählte den 43-Jährigen am Sonnabend zum Landesvorsitzenden. Günther kam auf 81 Prozent. 44 stimmten mit Nein, 209 mit Ja, vier enthielten sich.



Mit einer kämpferischen Rede hatte sich der neue Frontmann der Union den Delegierten zur Wahl empfohlen. Günther machte deutlich, wie er sich die Nord-CDU der Zukunft vorstellt: Mehr Diskussionskultur statt Geschlossenheitsappelle, mehr Frauen in Führungspositionen, die Partei soll moderner und urbaner werden, um auch in den Städten zwischen Nord- und Ostsee – traditionell Hochburgen der SPD – politisch punkten zu können.





Klare Worte von Peter Harry Carstensen. Der Ehrenvorsitzende der Nord-CDU forderte in seiner Rede die Delegierten auf, an einem Strang zu ziehen und persönliche Befindlichkeiten oder Widerstände auf das Nebengleis zu schieben. Besonders lobte er in diesem Zusammenhang Christian von Boetticher, der Daniel Günther die volle Unterstützung zugesagt hat.

Auch Bundesinneminister Thomas de Maizière war beim Parteitag in den Holstenhallen zu Gast. Er appellierte an die Nord-CDU, den neuen Vorsitzenden geschlossen zu unterstützen. "Ein guter neuer Trainer ist nichts wert, wenn die Mannschaft nicht mitspielt, und zwar geschlossen und loyal und ab jetzt und alle." Quelle: shz.de