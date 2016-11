(rtn) Stefanie Hertel lädt auch 2016 die Schlagerfreunde zur großen Show der Weihnachtslieder ein. Aufgezeichnet wurde die festliche Musikshow aim Congress Centrum in Suhl. Der MDR wird diesen musikalischen Höhepunkt in der Adventszeit dann am Samstag, den 03.12. ab 20:15 Uhr in seinem Programm zeigen.





Freuen dürfen wir uns auf Stars und große Gefühle. Die große Show der Weihnachtslieder gestalten werden Musiker wie Franziska Wiese, Marianne und Michael, Anita und Alexandra Hofmann, Bernhard Brink, Angelo Kelly und Familie, Semino Rossi, Patrick Lindner und natürlich Moderatorin Stefanie Hertel.



Seit 2012 präsentiert Stefanie Hertel zur Adventszeit die große Show der Weihnachtslieder. In diesem Jahr treffen sich die großen Stars des deutschen Schlagers und der volkstümlichen Musik also bereits zum fünften Mal um den Zuschauern einen festlichen Rahmen zu bereiten. Es werden wieder viele bekannte Weihnachtslieder und Evergreens gesungen. Quelle: mdr.de



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Stefanie Hertel, Angelo Kelly & Familie, Patrick Lindner, Anni Perka, Semino Rossi, Marianne und Michael Hartl, Bernhard Brink, Anita & Alexandra Hoffmann, Franziska Wiese, Karin Roth, Marc Pircher, Deborah Sasson, Lindt Bennett