(rtn) Direkt in der Autobahnausfahrt Hammoor ist am Sonntagabend ein Auto komplett ausgebrannt. Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt.



Mit ihrem Seat Ibiza war ein Pärchen auf der Autobahn 1 von Bad Oldesloe in Richtung Hamburg unterwegs, als der Fahrer kurz vor dem Autobahnkreuz Bargteheide den Brandgeruch feststellte. Mit seinem Fahrzeug verließ er die Autobahn, wollte vermutlich damit zum Pendlerparkplatz Hammoor. Doch noch in der Abfahrt schlugen Flammen aus dem Wagen. Er fuhr nach rechts, brachte sich und seine Begleiterin in Sicherheit und setzte den Notruf ab. Als die ersten Feuerwehrleute kurz danach am Einsatzort eintrafen, brannte der Wagen bereits lichterloh. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute mit Wasser und Schaum den brennenden Wagen ab. Während der Löscharbeiten hatte die Polizei die Zu- und Abfahrt zur Autobahn komplett gesperrt.



Im Einsatz waren: FF Hammoor, FF Tremsbüttel, Rettungsdienst und Polizei