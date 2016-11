(rtn/iwe) Mit gewaltiger Wucht ist in der Nacht ein heftiger Sturm gegen die Nordseeküste gerauscht. Die kräftigen Böen trieben die See vor sich her und peitschen die Wellen über die Kaimauern, wie zum Beispiel am Fähranleger in Dagebüll.

Hochfliegende Gischt und meterhohe Wellen fegten am Sonntagabend über den Fähranleger in Dagebüll. Von dort legen die Schiffe unter anderem auf die Inseln Föhr und Amrum ab. Zahlreiche "Sturmtouristen" beobachteten wie die kräftigen Böen die See vor sich hergetrieb, wie Gischt und Wellen über die Kaimauer schwappten und den Anleger unter Wasser gesetzt hat. Während der Fährverkehr zu den Halligen aufgrund des Wetters eingestellt werden musste, legten die Abendfähren von Dagebüll aber pünktlich ab. Die Passagiere erwartet eine schaukelnde Überfahrt über die tosende Nordsee. Auch im Binnenland muss in der Nacht mit schweren Sturmböen gerechnet werden, die am Morgen wieder nachlassen sollen.