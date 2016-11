(rtn) Das preisgekrönte Musical "Billy Elliot" nach dem gleichnamigen Film des britischen Regisseurs Stephen Daldry kommt im Sommer 2017 erstmals als Gastspiel nach Deutschland.

Die englischsprachige Originalproduktion vom Londoner Westend wird vom 28. Juni bis zum 23. Juli im Mehr! Theater am Großmarkt Hamburg zu sehen sein, wie Maik Klokow, Geschäftsführer von Mehr! Entertainment, am Dienstag in Hamburg mitteilte.



Basierend auf dem erfolgreichen Film, spielt das Musical vor dem Hintergrund des Minenarbeiterstreiks von 1984/85 in einer nördlichen Bergbaustadt. Entgegen aller Widerstände bahnt sich Billy seinen Weg vom Boxring an die Ballettstange, wo er eine Leidenschaft für den Tanz entwickelt, die letztendlich nicht nur seine Familie sondern die ganze Gemeinschaft inspiriert. Er kämpft für seinen Traum und verändert dadurch sein scheinbar vorgezeichnetes Leben für immer.

Seit der Uraufführung im März 2005 im Londoner Victoria Palace Theatre erobert BILLY ELLIOT die Herzen von Millionen Menschen weltweit.



BILLY ELLIOT – THE MUSICAL wurde von Stephen Daldry (Regie), Lee Hall (Buch und Liedtexte) sowie Peter Darling (Choreografien), die sich schon für den gleichnamigen Film verantwortlich zeichneten, für die Bühne adaptiert. Die Musik hat kein geringerer als Sir Elton John geschrieben. Mit über 250 Millionen verkauften Tonträgern weltweit und über 40 Gold- und Platinalben zählt er zu den erfolgreichsten Künstlern aller Zeiten.

Dieses vielfach preisgekrönte Kreativteam hat mit BILLY ELLIOT ein ergreifendes Theatererlebnis geschaffen, das vom Time Magazine zum „besten Musical des Jahrzehnts“ gekürt wurde.



„Es ist längst überfällig, dass diese besondere Produktion auch in Deutschland für ein breites Publikum zugänglich wird. Für alle Musical-Fans, Tanzbegeisterten und Theater-Liebhaber ist das ein Pflicht-termin. BILLY ELLIOT hebt das Genre Musical auf ein völlig anderes Niveau“, so Maik Klokow, Geschäftsführender Gesellschafter und Produzent der Mehr! Entertainment.



Elton Johns außergewöhnliche Musik, die anspruchsvollen Choreografien und die berührende Geschichte machen BILLY ELLIOT zu einem kraftvollen, emotionalen und mitreißenden Theatererlebnis.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen:

Lewis Smallman und Choreographer Jeroen Luiten, Produzent Jon Finn, Maik Klokow