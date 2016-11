(rtn) Bei Lanz im ZDF sind heute Steven Gätjen, Elke Heidenreich, Prof. Ulrich Walter, Luke Mockridge und Albrecht von Lucke in der Sendung zu Gast.



Steven Gätjen, Moderator

Seine große Leidenschaft gilt dem Kino. Im ZDF präsentiert er "Gätjens großes Kino". Gätjen sagt, was ihm bei einem Film wichtig ist und spricht über seine Erfahrungen mit Hollywood-Stars.



Elke Heidenreich, Literaturkritikerin

Sie sagt: "Ich hatte eine typische Fünfziger-Jahre-Kindheit." In der Sendung erklärt Heidenreich, was das bedeutet und spricht über ihr Buch "Alles kein Zufall".



Prof. Ulrich Walter, Physiker

Er ist einer von elf Deutschen, die im All gewesen sind. In der Sendung erklärt Prof. Walter das Weltall und erinnert sich an seine Reisen.



Luke Mockridge, Comedian

Als Comedian tritt er regelmäßig vor 12.000 Menschen auf, privat ist der 27-Jährige eher zurückhaltend. In der Sendung spricht Mockridge über sein Programm "I´m lucky, I´m Luke".



Albrecht von Lucke, Politologe

Am Sonntag gab die Bundeskanzlerin bekannt, dass sie erneut für das Amt kandidiert. Von Lucke gibt seine Einschätzung zu Merkel und sagt, was sich seit der US-Wahl verändert hat. Quelle: ZDF