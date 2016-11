Hamburg (rtn) Im Familienmusical "Das Gespenst von Canterville" stehen Christian Berg, Petter Bjällö, Ute Geske/Diana Barth, Alexandra Kurzeja und Kevin Thiel in der Komödie Winterhuder Fährhaus auf der Bühne. Laufzeit: 23. November bis 19. März 2017



Auch in diesem Jahr hat sich Christian Berg sich wieder einen echten Klassiker ausgesucht, um ihn als lustige Unterhaltung für die ganze Familie auf die Bühne der Komödie Winterhuder Fährhaus zu bringen: „Das Gespenst von Canterville“ nach Oscar Wilde. Christian Berg erfüllt sich damit nach zwei Stücken von Charles Dickens „Scrooge: Eine Weihnachtsgeschichte“ und „Oliver Twist“ einen weiteren Traum und übernimmt selbst die Titelrolle.



Der amerikanische Botschafter Hiram B. Otis kauft das altehrwürdige Schloss Canterville trotz zahlreicher Warnungen, dass es dort spukt. Und zwar so richtig. Kurz nach dem Einzug geht es auch schon los: Ein Poltergeist macht sich bemerkbar. Doch die pragmatischen Amerikaner lassen sich nicht aus dem Konzept bringen. Leider lässt sich auch „Sir Simon“ (ein besonders unangenehmer Vorfahre der Cantervilles) nicht so schnell von seinem Vorhaben abbringen, die neuen Besitzer mal gehörig zu erschrecken. Aber egal, was er sich auch einfallen lässt, immer wieder prallt sein Spuk an der fröhlichen Familie ab. Bis schließlich die Tochter Virginia auf das verzweifelte und selbst schon völlig verängstigte Gespenst trifft und sich seiner annimmt. Quelle: Komödie Winterhuder Fährhaus