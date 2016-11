(rtn/ots) In Trittau ist eine Falschgeld-Werkstatt ausgehoben worden. Einsatzkräfte aus Schleswig-Holstein und Hamburg nahmen einen 22-Jährigen fest, als er Pakete mit "Blüten" verschicken wollte. Inzwischen ist Haftbefehl erlassen.







Kriminalpolizeiliche Ermittlungen führten die Beamten des LKA 52 zu einem 22-jährigen Deutschen, der im Verdacht steht, im Internet 50Euro-Falsifikate anzubieten und diese anschließend auf dem Postwege zu verschicken. Zudem hat der Beschuldigte nach bisherigem Erkenntnisstand mehrfach bei selbst getätigten Einkäufen über "eBay

Kleinanzeigen" mit falschen Geldnoten die Ware bezahlt. Der 22-Jährige wurde bereits am 17.11.2016 in Trittau mit Unterstützung von Schleswig Holsteiner Polizeikräften vorläufig festgenommen, als er zusammen mit seiner Begleiterin im Begriff war, zwei Pakete zum Versand in einem Paketshop abzugeben. Die Pakete wurden beschlagnahmt. In diesen befanden sich diverse 50 Euro Falsifikate. Bei weiteren Durchsuchungen, u.a. in einer Wohnung in Trittau wurde diverses Beweismittel (PC, Drucker, Handys, Versandmaterial) aufgefunden. In einem von dem Beschuldigten genutzten Auto fanden die Ermittler eine Vielzahl von Druckbögen mit aufgedruckten 50-Euro-Scheinen. Dem Beschuldigten wurde rechtliches Gehör angeboten. Er machte bislang keine Angaben.



Der 22-jährige Deutsche wurde der Untersuchungshaftanstalt zugeführt. Mittlerweile wurde Haftbefehl erlassen.