(rtn) Die Feuerwehr Hamburg hat ein neues Fahrzeug in Dienst gestellt: Die Mobilie Atemschutzübungsanlage. Sie ist für den jährlichen Feuerwehr-TÜV der Einsatzkräfte gedacht und kann für Übungszwecke auch von Freiwilligen Feuerwehren aus dem Hamburger Umland über die Feuerwehrakademie angefordert werden.



Jede Einsatzkraft der BF und FF Hamburg muss einmal pro Jahr seine Fitness unter Beweis stellen. In der MOBAS werden die jährlich erforderlichen Atemschutzübungen an den Feuer- und Rettungswache und Standorten der Freiwilligen Feuerwehren durchgeführt.



Die Anlage ist nach den neuesten Vorgaben der Feuerwehrdienstvorschriften geplant und gebaut worden und ersetzt eine vorhandene Altanlage. Der Leiter der Feuerwehr Hamburg, Oberbranddirektor Klaus Maurer übergab die neue Anlage heute an die Mitarbeiter der Feuerwehrakademie während eines Technik-Seminars. Die MOBAS kann für Übungszwecke auch von Freiwilligen Feuerwehren aus dem Hamburger Umland über die Feuerwehrakademie angefordert werden. In einem Video hat die FF Bille ihre ersten Eindrücke zusammengestellt.