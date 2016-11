(rtn) Im Jahr 2000 wurde Gitta Saxx zum Playmate des Jahrhunderts gewählt. Saxx erinnert sich in der Sendung bei Markus Lanz an die Anfänge ihrer Modelkarriere, erzählt, wie sie ihr Vermögen verloren hat und wie sie heute lebt.





Prof. Gesine Schwan, Politologin

Sie ist die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission. In der Sendung äußert sich Prof. Schwan zu Merkels erneuter Kandidatur und sagt, wen sie sich als Kanzlerkandidaten der SPD wünscht.



Samuel Schirmbeck, Journalist und Autor

Bis 2001 berichtete Schirmbeck als Korrespondent über Algerien. In dem Buch "Der islamische Kreuzzug und der ratlose Westen" erklärt er, warum wir eine selbstbewusste Islamkritik brauchen.



Miroslav Nemec, Schauspieler und Autor

Seit 25 Jahren ist er als "Tatort"-Kommissar im Einsatz. Gerade veröffentlichte Nemec seinen ersten Kriminalroman. In der Sendung erzählt er, wie er mit zwölf Jahren nach Deutschland kam.





Gestern in der Sendung waren:

Prof. Adolf Gallwitz, Polizeipschologe

Die Zahl der Angriffe gegen Polizisten war in Deutschland noch nie so hoch wie heute. Prof. Gallwitz gibt seine Einschätzung zu dem Problem und erklärt, wie sich die Entwicklung stoppen lässt.



Kevin Kurányi, Fußballprofi

Zuletzt spielte er für die TSG Hoffenheim. Aktuell ist der 34-Jährige vereinslos. In der Sendung blickt Kurányi auf seine Karriere und erinnert sich, wie er mit 15 Jahren nach Deutschland kam.



Philipp Köster, Sportjournalist

Er ist Chefredakteur des Fußballmagazins "11 Freunde". Kurányi findet er "unterbewertet". In der Sendung sagt Köster, wie der Fußball sich verändert hat.



Sabine Holbrook, Motorrad-Rennfahrerin

Erst mit 29 Jahren machte sie ihren Motorradführerschein. Heute zählt sie zu den besten Motorrad-Rennfahrerinnen der Welt. Holbrook spricht über sportliche Ziele und männliche Konkurrenz.



Stefan Glowacz, Extrem-Kletterer

Im Juni ist er zu einer Expedition nach Baffin Island aufgebrochen. Glowacz erzählt von seiner Reise und sagt, warum der Ort zu den menschenfeindlichsten Regionen der Erde gehört. Quelle: ZDF