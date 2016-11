rtn) Der Schauspieler Samuel Koch und seine Ehefrau Sarah Elena Timpe haben Gastrollen in der ARD-Serie „Großstadtrevier" übernommen. In der Folge „Ausnahmezustand" (Sendetermin: 2017) ruft Pastor Blohm (gespielt von Samuel Koch) im Kommissariat an und meldet den Diebstahl von 50 Euro aus der Kollekte.

Als die Hamburger Kiez-Polizisten Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz) und Piet Wellbrook (Peter Fieseler) zur Kirche fahren, um den Fall aufzunehmen, behauptet Pastor Blohm überraschend, alles sei ein Irrtum gewesen. So ganz können Nina und Piet dem Gottesmann nicht glauben. Offensichtlich versucht er, Anna Müllerschön (Sarah Elena Timpe), ein Mitglied der Gemeinde, zu schützen. Und Piet Wellbrook erinnert sich daran, dass eben diese Anna Müllerschön vor Jahren in einen Ladendiebstahl verwickelt war.

Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Samuel Koch und Ehefrau Sarah Elena Timpe im Grossstadtrevier mit Wanda Perdelwitz und Peter Fieseler