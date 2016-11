(rtn) Der eine erfindet einen schwerkranken Freund namens Bunbury, um aus der Stadt aufs Land zu fliehen. Den anderen treibt es vom Land in die Stadt, um angeblich einen hoffnungslos verdorbenen Bruder Ernst zu bessern. Premiere am 24. November.



Die Gentlemen Algernon und Jack ergreifen jede Gelegenheit, sich ungeliebten gesellschaftlichen Verpflichtungen zu entziehen und eigenen Vergnügungen nachzugehen.



Jack, der sich in der Stadt als Ernst ausgibt, verliebt sich in Algernons Cousine Gwendolen. Algernon besucht Jacks Landhaus, behauptet dessen Bruder Ernst zu sein und verliebt sich in Jacks Mündel Cecily. Als beide Frauen aufeinandertreffen und von der Eroberung eines aufregenden Mannes mit Namen Ernst schwärmen, ist die Verwirrung groß.



Oscar Wilde (1854-1900) ist nach ›Das Bildnis des Dorian Gray‹ und ›Salome‹ auf dem Zenit seines künstlerischen Schaffens. Die souveräne Leichtigkeit seiner geschliffenen, geistreichen Dialoge macht ihn bis heute zum unangefochtenen Meister der gehobenen Gesellschaftskomödie. In ›Bunbury‹ entlarvt er Menschen, die in starren gesellschaftlichen Konventionen gefangen sind; sie täuschen lieber eine akzeptierte Identität vor, als die eigene zu leben. Quelle: EDT



