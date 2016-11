(rtn) Carmen Nebel lädt alle Zuschauer dazu ein, mit ihr die schönsten Stunden des Jahres zu feiern.



Auch in diesem Jahr sendet das ZDF am 24.12. um 20:15 Uhr Heiligabend mit Carmen Nebel. Wir waren bei der Aufzeichnung in München dabei.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Carmen Nebel, Andre Rieu, Anita Hegerland mit Toechtern Greta & Kaja sowie Enkelin Emmeline, Luana, Linda Hesse, Patrick Lindner, Nicole, Julia Lindholm, Jonas Gross, Waltraut Haas, Maria Voskania, Michael Kessler, Lea Linster, Mary Roos, Bjoern Landberg, Matze Knop,Alma Deutscher, Andy Borg,Il Volo, Marquess