Glinde (rtn) Ein Feuer in der Müllschluckanlage eines Hochhauses in der Sönke Nissen Allee hat in der Nacht einen größeren Einsatz für die Feuerwehr und den Rettungsdienst ausgelöst.



Der Brand in der Anlage hatte für eine starke Rauchentwicklung im achten und neunten Obergeschoss des Hauses ausgelöst. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute den brennenden Müll ab und kontrollierten danach den Müllraum mit einer Wärmebildkamera. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude mit einem Druckbelüfter entraucht. Die Bewohner konnten ins Haus zurück. Aufgrund der zunächst unklaren Lage hatte die Rettungsleitstelle neben der FF Glinden auch den Leitenden Notarzt (LNA), den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL), die Technische Einsatzleitung (TEL), mehrere Rettungswagen, und jeweils ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) aus Stormarn und Hamburg zum Einsatzort geschickt.