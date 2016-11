(rtn) Jeder kann etwas Gutes tun und einem Kind eine besonders große Weihnachtsfreude bereiten, indem er für nur 10 Euro eine Patenschaft für ein Kleidertaler-Gutscheinheft übernimmt. In der Hotellobby des Radisson Blu wurde der "Wish-Tree" der Hannelore Lay Stiftung "Kinderjahre" aufgestellt.



Dabei handelt es sich um einen ganz besonderen Weihnachtsbaum, denn an ihm hängen "Patenpässe" für Kleidertaler-Gutscheine. Mit dem Kauf eines Passes freut sich jeweils ein benachteiligtes Kind in der Hansestadt über warme und gute Kleidung für den Winter. Die Weihnachtstanne stammt von Enno von Ruffin aus dem Forst Basthorst.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Hannelore Lay, Tanja Rühmann, Caroline Kiesewetter, Marie Amiere