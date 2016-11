(rtn) Bettina Tietjen und Alexander Bommes hatten im Studio auf dem Messegelände in Hannover folgende Talkgäste in der Sendung: Stephan Weil, Atze Schröder, Dr. Johannes Wimmer, Till Brönner, Sascha Grammel, Maite Kelly, Minh-Khai Phan-Thi



Stephan Weil, Niedersächsischer Ministerpräsident

70 Jahre Niedersachsen - ein guter Anlass, den Landesvater näher kennen zu lernen und von der persönlichen Seite zu zeigen. Wie das Land, so der Ministerpräsident: Stephan Weil ist ein Typ mit klarem Kopf, ohne Schnörkel. Mit einer Mischung aus Understatement und Ironie bezeichnet er sich selbst als "einfachen, Bier trinkenden Landespolitiker". Stephan Weil kommt aus einem bürgerlichen, katholischen Elternhaus. Er wird in Hamburg geboren, doch da er schon seit seiner Schulzeit in der niedersächsischen Landeshauptstadt lebt, fühlt sich als "lebenslanger Hannoveraner". Nach der Landtagswahl 2013 bildet die SPD mit den Grünen und nur einem Sitz Mehrheit die Regierung und wählt Stephan Weil zum Ministerpräsidenten. Weil ist mit der ehemaligen Präsidentin der Fachhochschule Hannover Professorin Rosemarie Kerkow-Weil verheiratet. Er ist Vater eines erwachsenen Sohnes und seit seiner Kindheit glühender Fan von Hannover 96. In seiner wenigen Freizeit kickt er gern selbst und geht jedes Jahr zum Wandern in die Berge.



Atze Schröder, Comedian

Seine Markenzeichen: Minipli, Pilotenbrille und Cowboystiefel. Seit 20 Jahren steht der Comedian mit Ruhrpott-Charme auf der Bühne - eine verlässliche Größe im Showgeschäft. Gerade konnte er seinen siebten Comedy-Preis abräumen - in der Königsdisziplin "Live Programm". Natürlich könnte er jetzt in der Kneipe mit seinen Kumpels gemütlich ein Bier trinken, aber er ruht sich nicht auf dem Erfolg aus, sondern legt mal eben seinen zweiten Roman vor: "Der Turbo von Marrakesch", eine Agentengeschichte mit "Nullnull Schröder" in der Hauptrolle. Sexsüchtige Blondinen pflastern seinen Weg, Klein- und Großkriminelle wollen ihm an den Kragen, einzig auf den Porsche Turbo ist Verlass. Atze wie er leibt und lebt. "Turbo" heißt auch sein nächstes Programm über die Hektik unserer Zeit. Denn mit "Turbo" kann man in seinem Alter - er hat die 50 gerade überschritten - nicht mehr jeden Tag durchs Leben düsen, sagt Atze Schröder. Zur Entschleunigung plant er deshalb eine mehrwöchige Wanderung durch die Pyrenäen, ganz ohne Blondinen, Bier und Porsche.



Dr. Johannes Wimmer, Arzt

Dr. med. Johannes Wimmer ist als Arzt in einer Hamburger Notaufnahme und am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf tätig. Im Internet und Fernsehen ist er bekannt als Dr. Johannes und erklärt in einfachen und einprägsamen Worten, wie man für sich selbst die beste Medizin findet. Die Themen seiner Videos reichen von der Erklärung medizinischer Fachbegriffe bis zu aufmunternden Hilfestellungen bei der Suche nach dem Traumarzt, von Erkältung bis Erektionsstörung ist alles dabei. In der Sendung Visite im NDR Fernsehen gibt er jede Woche alltagstaugliche Insidertipps. Er verrät, wie Zuschauer die Tücken und Fallen des Medizin-Dschungels umgehen können, wie man es schafft, in der Notaufnahme nicht übersehen zu werden oder woran man erkennt, ob ein Arzt der richtige ist.



Till Brönner, Star-Trompeter

Er ist wohl der erfolgreichste und bekannteste deutsche Jazzmusiker, drei Grammy-Nominierungen und drei Echos sprechen für sich. In diesem Jahr hallte sein Ruf sogar bis ins Weiße Haus - auf Einladung von Barack Obama trat er beim "International Jazz Day" unter anderem neben Herbie Hancock, Sting und Al Jarreau auf. Till Brönner versteht sich als Botschafter seiner Musikrichtung. Er bläst den Jazz aus der elitären Ecke und sitzt deshalb ohne Standesdünkel in Casting-Jurys und versteht es auch seinen Charme und sein gutes Aussehen für seine Mission einzusetzen. Der 45-Jährige Wahl-Berliner experimentiert gerne: Auf seinem 18. Album "The Good Life" hat er sich Jazz-Klassiker unter anderem von Frank Sinatra vorgenommen. Und dafür setzt er nicht nur die Trompete ein, sondern auch seine Stimme. Seit drei Jahren ist Amerika seine zweite Heimat, er pendelt alle paar Monate zwischen der Hauptstadt und Los Angeles.



Sascha Grammel, Puppet-Comedian

Wenn die Adler-Fasan-Promenadenmischung Frederic Freiherr von Furchensumpf mal wieder freche Widerworte gibt oder die niedlich-naive Schildkrötendame Josie ihren 114. Geburtstag feiert, dann bleibt erstens kein Auge trocken und zweitens geht einem das Herz auf. Sascha Grammel ist nicht einfach nur ein Bauchredner, er ist der König der Puppet-Comedy! Der 42-Jährige versteht es, seinen Figuren Leben einzuhauchen - eine außergewöhnliche Begabung. Schon zwei Mal wurde er dafür mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet und ein Mal mit dem Bambi. Der gelernte Zahntechniker machte vor 20 Jahren sein Hobby zum Beruf und ist inzwischen mit seinem dritten Solo-Programm "Ich find's lustig" auf Tour. Ein Vogel-, Schildkröten- und Mehr-Bühnenspektakel mit Humor und Herz. Zuhause ist der Grammel-Zoo übrigens in Berlin, denn dort wurde Sascha Grammel geboren und dort hat ihn bis heute nichts weglocken können.



Maite Kelly, Sängerin

Eine Katze hat sieben Leben, sagt man. Maite Kelly wohl auch, denn "Sieben Leben für Dich" heißt ihr neues Album und sieben Leben kann sie locker füllen: 1. Kelly-Family Mitglied: Sie ist das zweitjüngste der berühmten zwölf Kelly-Kinder. 2. Sängerin: Nach den Mega-Erfolgen mit ihrer Familie hat sie eine Solokarriere mit mittlerweile vier eigenen Alben hingelegt. 3. Tänzerin: 2011 war sie Gewinnerin bei "Let's Dance". 4. Modedesignerin - im gleichen Jahr entwarf sie ihre erste eigene Modekollektion für kurvige Frauen. 5. Entertainerin: 2009 trat sie an der Seite von Uwe Ochsenknecht im Musical "Hairspray" auf. 6. Kinderbuchautorin: letztes Jahr veröffentlichte sie ihr erstes Kinderbuch "Die wilde Hummel Bommel". 7. Mutter und Ehefrau: Seit elf Jahren ist sie glücklich mit dem Franzosen Florent Raimond verheiratet und hat mit ihm drei Töchter. In England heißt es übrigens dass Katzen neun Leben hätten - auch da könnte sie mithalten - denn da wäre noch 8. Moderatorin: Sie hat für ZDF-Neo die Sendung "Da wird mir übel" moderiert, und 9. Clown: Vor elf Jahren war sie das Highlight beim Circus Roncalli. Und da geht sicher noch viel viel mehr.



Minh-Khai Phan-Thi, Schauspielerin

Angefangen hat ihre Fernsehkarriere bei VIVA vor über 20 Jahren: Direkt nach dem Abi wurde Minh-Khai als Moderatorin entdeckt und schnell eines der Gesichter des Musiksenders. Mit einer kleinen Rolle im Kinoerfolg "Sonnenallee" wechselte sie in Schauspielfach. Ihre Rolle als Kommissarin Mimi Hu in der ZDF-Krimiserie "Nachtschicht" machte sie auch einem breiteren Publikum bekannt. Sie sei "kämpferisch, unabhängig und auf den Beruf fixiert", sagt Minh-Khai Phan-Thi über sich selbst - ein typischer Tiger wie ihr vietnamesisches Sternzeichen. Die Tochter vietnamesischer Einwanderer wurde in Darmstadt geboren, wuchs in München auf lebt heute in Berlin. Die Mutter eines Sohnes ist begeisterte Herta-Anhängerin. Im letzten Jahr zeigte Minh-Khai Phan-Thi eine ganz andere Leidenschaft: Sie tanzte sich ins Finale der Tanzshow "Let's Dance". Mit bester Jurywertung und unglaublichem Einsatz wurde sie Zweite. Die Show war die beste Voraussetzung für ihren neuen Film: In der ZDF-Reihe "Katie Fforde" spielt sie eine Tänzerin, die trotz ihres Alters um die Hauptrolle am New Yorker Broadway kämpft. Die Tanzszenen hat sie mit ihrem "Let's Dance"-Choreografen eingeübt und selbst getanzt. "Tanz auf dem Broadway" zeigt das ZDF am 11. Dezember 2016. Quelle: NDR