Neue Suchaktion im Sachsenwald

Aumühle (rtn) Seit vergangenem Mittwoch wird die 22-jährige Polizeischülerin Maxime Linder vermisst. Bereitschaftspolizisten sind derzeit in einem Waldstück in dem Aumühler Ortsteil Friedrichsruh (Kreis Herzogtum Lauenburg) im Einsatz, doch die Suche steht nur indirekt im Zusammenhang mit der Vermissten. Die Beamten sind einem Beamten zufolge im Auftrag des Kieler LKA unterwegs. Ausgerüstet mit Metalldetektoren, Metallsonden und Spaten hoffen sie auch auf Spuren im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität.



Der Hamburger Polizeihubschrauber „Libelle“ hatte am Sonntag noch einmal das Gebiet am Sachsenwald bei Aumühle nach der Vermissten abgesucht. Maxime Linder war nach Angaben der Polizei bereits am Mittwoch nicht zum Dienst erschienen, nachdem sie sich am Dienstag bei ihrer Wache an der Caffermacherreihe krankgemeldet hatte. Ihre Dienstwaffe hatte sie nicht wie vorgeschrieben in ihrem Schrank bei der Polizei gelassen. Allerdings sei es unter bestimmten Voraussetzungen nicht verboten, die Waffe mit nach Hause zu nehmen, sagte ein Sprecher. Möglicherweise hat die aus Kaltenkirchen stammende Polizei-Auszubildende die Pistole vom Typ Walther P99 bei sich. Am Donnerstag stellten ihre Kollegen dann eine Vermisstenanzeige. Die junge Frau ist etwa 1,65 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Sie war zuletzt vermutlich mit einem schwarzen Parka, dunkler Hose bzw. Leggins, einem hellen Schal und dunklen Winterstiefeln bekleidet. Zudem trug sie einen Adidas-Rucksack bei sich. Sie wirkt etwas jünger.



Die Spur der Frau verliert sich am Bahnhof Aumühle. Videoaufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie sie am Donnerstag um 9.16 Uhr aus der Bahn aussteigt. Seit Donnerstagabend sucht die Polizei das Gebiet ab. Per Funkzellenabfrage wurde gegen 20 Uhr das Handy der Polizistin in der Gegend geortet. Hubschrauber und „Man-Trailer-Hunde“ waren im Einsatz. Warum die junge Polizistin nach Aumühle gefahren sein könnte, ist noch vollkommen unklar.



Hinweise nimmt die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter Telefon 040/428656789 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Quelle: shz / rtn