(rtn) Die Pagan-Folker Faun gehen 2017 mit ihrem neuen Album „Midgard“ auf gleichnamige Deutschland-Tour und sind u.a. am 23. März 2017 im Mehr! Theater am Großmarkt in Hamburg zu sehen



Semmel Concerts, a.s.s. concerts und Seaside Touring luden am 28.11.2016 zum Hamburger Presselunch auf die Dachterrasse im Hard Rock Cafe Hamburg ein, mit Oliver „SaTyr“ Pade, Fiona Rueggeberg und Stephan Groth von der Gruppe Faun