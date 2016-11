(rtn) Am Vorabend zum ersten Advent präsentierte Florian Silbereisen live im Ersten die große Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte: DAS ADVENTSFEST DER 100.000 LICHTER!



Der Showmaster zündete mit vielen Stars die ersten Kerzen an und stimmte die Zuschauer mit den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern auf die besinnlichste Zeit des Jahres ein. Ein feierlicher Höhepunkt der Eurovisionsshow wardas Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Bethlehem sein, das wieder an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnern soll.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Florian Silbereisen, Helene Fischer, Mario Adorf, Francine Jordi, Chris de Burgh, Andreas Gabalier, Heino & Hannnelore, Ross Antony, Anna Maria Zimmermann, Achim Petry, Sarah Jane Scott, Maxi Arland, Die Hoehner, Andre Rieu, Ella Endlich, Sascha Grammel, Helmut Lotti, Rolf Zuckowski, Gayle Tufts, Semino Rossi, Patricia Kelly mit Sohn Iggi