(rtn) Auch zwei Tage nach einem Norovirus-Verdacht in einem Altersheim in Barsbüttel sind die Stormarner Rettungskräfte weiterhin im Einsatz. Inzwischen ist die Zahl der Erkrankten auf 35 Fälle gestiegen, von denen zehn im Krankenhaus behandelt werden. Weil Verdacht auf eine Norovirus-Infektion besteht, wurde das Gesundheitsamt eingeschaltet.





Mehrere Bewohner des Altersheimes Am Akku hatten am Sonntag über Erbrechen, Übelkeit und Durchfall geklagt. Mit Verdacht auf Norovirus wurden zunächst vier Patienten vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, inzwischen sind es bereits zehn Patienten. Die Ursache für die Massenerkrankung ist noch nicht bekannt.



Die Leitstelle hatte einen Großeinsatz für den Rettungsdienst ausgelöst und zunächst sieben Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, den Leitenden Notarzt, den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst und die Technische Einsatzleitung zum Altersheim geschickt. Unter Schutzkleidung sicherten die Rettungskräfte die Stationen ab und brachten die Besucher in die Lobby. Weitere Patienten mit Norovirus Symptomen wurden auf Isolierstationen transportiert.



Dass es sich bei dem Auslöser der Erkrankungen tatsächlich um das Norovirus handelt, ist noch nicht bestätigt, weil das Ergebnis von Labor-Untersuchungen noch aussteht. Mit den Untersuchungsergebnissen wird Mitte dieser Woche gerechnet