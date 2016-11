rtn) Bei einem Verkehrsunfall auf der A 24 wurde der Fahrer eines Transporters schwer verletzt. Kurz vor dem Parkplatz Gudow war er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und überschlug sich mehrfach in der Böschung.





Nach Angaben der Polizei war der 53 Jahre alte Mann aus Hamburg gegen 18.50 Uhr, mit einem Transporter auf der Autobahn 24 in Richtung Berlin unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr in Höhe Gudow (km 48,4) ein Pkw Trabant mit deutlich geringerer Geschwindigkeit aufderselben Fahrbahn. Der Fahrer des Transporters wich auf die linke Fahrspur aus und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten, durchbrach einen Wildschutzzaun und überschlug sich auf unbefestigtem Grund vermutlichmehrfach. Zu einer Kollision mit anderen Kraftfahrern kam es nicht.

Vorbeikommende Kraftfahrer leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der Unfallfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand dem ersten Anschein nach jedoch nicht.



Im Einsatz waren: FF Talkau, FF Büchen, Rettungsdienst und Autobahnpolizei