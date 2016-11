(rtn) Bei der Suche nach der vermissten Polizistin aus Hamburg haben die Ermittler am Dienstagnachmittag eine Frauenleiche im Sachsenwald in Aumühle gefunden. Ob es sich bei der Toten um Maxime Linder handelt, ist noch immer nicht offiziell bestätigt. Auch sind die Todesumstände noch unklar.







Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur soll Polizeisprecher Andreas Schöpflin bereits erklärt haben, dass es sich bei der Toten um Maxime Linder handele und dass sie sich selbst getötet habe. Diese Aussage wurde von der Polizei vor Ort gegenüber shz.de nicht bestätigt.



Am Dienstagabend rückte die Spurensicherung an. Mitarbeiter des Bauhofs fuhren mit einem Radlader in das Waldstück, um das unwegsame Gelände für die Ermittler zugänglich zu machen. Im Anschluss soll die Feuerwehr einen Lichtmast aufbauen.



Die Polizei hatte am Nachmittag den Wald plötzlich komplett abgesperrt. Polizeiwagen fuhren hinein. Das Video zeigt die Situation nach dem Fund der Leiche:



Eine Hundertschaft der Hamburger Polizei sei mit mehreren Hunden in Aumühle im Einsatz, hatte ein Polizeisprecher zuvor gesagt. Die Suche konzentrierte sich zuletzt auf den Bereich rund um den Mühlenteich. Zuvor hatte die Polizei zudem Anwohner des Bahnhofs befragt, ob sie etwas beobachtet haben. Außerdem wurden Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera an der Aral-Tankstelle sichergestellt.

<p>Eine Hunderschaft sucht nach der 22-jährigen Polizei-Kollegin.</p>



Das Waldgebiet östlich von Hamburg hatten Beamte bereits am Wochenende mit Hunden durchkämmt. Auch ein Hubschrauber überflog das Gebiet und die Umgebung. Am Sonntag hatte es geheißen, alle Suchmaßnahmen auf dem Boden seien abgeschlossen worden. Bei der neuen Aktion gehe es darum, eine mögliche Spur auszuschließen, die sich aus den Ermittlungen ergeben habe, sagte der Sprecher.



Am Montag hatte die Polizei ein neues Foto der 22-jährigen Linder veröffentlicht. Das Bild aus einer Überwachungskamera zeigt die Polizeischülerin am vergangenen Mittwochmorgen um 8.56 Uhr am S-Bahnhof Hamburg-Bergedorf. Sie habe sich kurz im Bahnhofsbereich aufgehalten und sei wenig später wieder in eine S-Bahn nach Aumühle eingestiegen. Dort sei sie um 9.15 Uhr angekommen. Die Polizei bat um Hinweise. Bislang habe die Öffentlichkeitsfahndung noch keine konkreten Hinweise ergeben. Die etwa 1,65 Meter große, schlanke Frau war am vergangenen Mittwoch nicht zum Dienst erschienen und am Donnerstag vermisst gemeldet worden.



Auch am Montag hatte eine große Polizeiaktion in dem Waldgebiet stattgefunden. Dabei habe es sich um die Suche einer Hundertschaft aus Eutin (Ostholstein) gehandelt, sagte der Polizeisprecher. Die Federführung hatte das niedersächsische Landeskriminalamt. „Das hat definitiv nichts mit dem Vermisstenfall zu tun“, hieß es aus Hannover zu der Aktion. Worum es ging, wollte eine LKA-Sprecherin nicht sagen.



Ihr Hamburger Kollege erklärte, das zeitliche Zusammentreffen sei rein zufällig gewesen.





