(rtn) Seit 2009 ist Andreas Gabalier als "VolksRock´n´Roller" erfolgreich. Gerade erschien sein "MTV Unplugged"-Album. Gabalier erinnert sich an seine Kindheit und spricht über den Tod seiner Großmutter.





Michael Lüders, Islamwissenschaftler

Nach der Empfehlung, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei auszusetzen, droht Erdogan Europa mit der Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge. Michael Lüders gibt seine Einschätzung.



Sawsan Chebli, Politologin

Seit 2014 ist sie stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amts. In der Sendung spricht Chebli über ihre Biografie und erzählt von der Zusammenarbeit mit Frank-Walter Steinmeier.



Martin Rütter, Hundetrainer

Er erlebt die skurrilsten Geschichten, wenn es um Hunde geht. In der Sendung erzählt Rütter, warum man seinen Hund nicht vegan ernähren sollte und spricht über sein Programm "nachSITZen".



Florian Huber, Unterwasserarchäologe

Selbst bezeichnet sich Huber als "Wissenschaftler unter Wasser". Der Unterwasserarchäologe weiß: "Die Höhle verzeiht keine Fehler." In der Sendung spricht er über seine Expeditionen. Quelle: ZDF