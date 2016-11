(rtn) Am 17. Januar 2017, um 18:50 Uhr startet die neue Vorabendserie "WaPo Bodensee" im Ersten. Im Mittelpunkt der Geschichten steht Nele Fehrenbach (Floriane Daniel). Die Kommissarin ist aus Hamburg an den Bodensee gezogen, um in ihrer alten Heimat die Leitung der Wasserschutzpolizei zu übernehmen.

Sie ist alleinerziehende Mutter der pubertierenden, aber vernünftigen Johanna (Sofie Eifertinger) und des wilden Siebtklässlers Niklas (Noah Calvin), der die Rektorin seiner neuen Schule gleich mal mit Graffitis an der Schulmauer gegen sich aufbringt. Das macht das Leben für Nele nicht einfacher, sieht sie sich doch auch bei den Ermittlungen den beruflichen Eifersüchteleien ihres Kollegen Andreas Rambach (Ole Puppe) ausgesetzt, der als Einheimischer gern ihre Stelle bekleidet hätte und seine lokalen Kenntnisse gegen sie ausspielt. Und auch der Kollege Pirmin Spitznagel (Simon Werdelis) ist mit seiner pedantischen Art keine echte Stütze für Nele. Dafür kann sie sich aber auf Kollegin Julia Demmler (Wendy Güntensperger) verlassen und auf ihre Mutter Mechthild (Diana Körner), die immer direkt sagt, was Sache ist. Obwohl Nele der Männerwelt den Rücken gekehrt hat, löst die Begegnung mit dem Schweizer Seepolizisten, Hauptmann Aubry (Martin Rapold), heftige Verunsicherung in ihr aus.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Floriane Daniel, Ole Puppe, Autorin Luci van Org, Diana Körner