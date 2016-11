(rtn) Angélique Kidjo ist beispielhaft für die Musik Afrikas: Zouk und Makossa, Afro-Funk und lateinamerikanische Rhythmen liegen ihr ebenso am Herzen wie die amerikanische Blackmusic. Gestern war die Künstlerin im Kaufleuten Zürich zu Gast

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px Arial} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px Arial; min-height: 16.0px}

Auf der Bühne macht das Energiebündel ihrem Ruf «Queen of Afro-Funk» ohnehin alle Ehre! Wie sagte doch Peter Gabriel, einer ihrer Förderer und Fans: «Ihr Geist ist unbesiegbar, und sie bringt alles, was sie berührt, zum Leben.» Nach dem Tode von Miriam Makeba ist die aus Benin stammende und auch als Unicef-Botschafterin aktive Angélique Kidjo Afrikas wichtigste Stimme geworden. Am 29. November gibt sie ihr einziges Konzert in der Schweiz im Kaufleuten Zürich. Quelle: allblues.ch