(rtn) Bülent Ceylan gehört zu den erfolgreichsten Comedians in Deutschland. Aktuell ist er mit seinem Programm "Kronk" auf Tour. Ceylan spricht über sein Programm und seine türkischen Wurzeln.



Charlotte Link, Schriftstellerin

Über 26 Millionen Bücher hat sie verkauft. In der Sendung erzählt Link von ihrem aktuellen Roman, sagt, warum sie die Öffentlichkeit eher meidet und spricht über den Tod ihrer Schwester.



Harold Faltermeyer, Musiker

Als Musiker und Produzent wurde er weltberühmt. "Axel F" aus dem Kultfilm "Beverly Hills Cop" zählt zu seinen bekanntesten Hits. In der Sendung spricht Faltermeyer über seinen Karriereweg.



Jan-Philipp Sendker, Autor

Mit 42 Jahren veröffentlichte er seinen ersten Roman. Sendker erklärt, warum er sich erst spät den Traum vom Schreiben erfüllt hat und sagt, warum seine Romane größtenteils in Asien spielen. Quelle: ZDF