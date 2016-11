Hamburg (rtn) Auf Einladung von Thalia in der Spitalerstraße signierte TV-Koch Alexander Herrmann sein neuestes Kochbuch "Geschmacksgeheimnisse" (Dorling Kindersley Verlag). Fans hatten die Chance, den sympathischen Sterne-Koch persönlich zu erleben.



Wie verleiht man einem Gericht das gewisse Etwas? Dies lässt sich ganz einfach durch einen Blick in Alexander Herrmanns neues Kochbuch "Geschmacksgeheimnisse" beantworten, denn hier macht sich der erfolgreiche Sternekoch daran, das Geheimnis des guten Geschmacks zu ergründen – und verrät dabei seine ganz persönlichen Tipps und Tricks. Mit dem richtigen Handwerkszeug und ein wenig Mut – so Alexander Herrmanns Überzeugung – kann wirklich jeder die optimale Wirkung aus einem Lebensmittel herausholen und herrliche Geschmacksmomente erzeugen. Vor diesem Hintergrund zeigt er nicht nur, weshalb man für ein besonderes Geschmackserlebnis bestimmte Zutaten zusammenbringen sollte, sondern erklärt auch, warum welche Schritte beim Kochen ausgeführt werden.



Alexander Herrmann ist ein deutscher Sterne- und Fernsehkoch mit einem ausgezeichneten Restaurant in Wirsberg (Franken). Seine Gabe, auch wenig erfahrenen Köchen sein kulinarisches Wissen näher zu bringen, stellt er unter anderem in Koch-Fernsehsendungen, wie The Taste (Sat1) und Küchenschlacht (ZDF) unter Beweis.