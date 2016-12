(rtn) Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei nahm am Donnerstagnachmittag in Klein Hansdorf bei Bargteheide (Kreis Stormarn) einen 66 Jahre alten Mann in dessen Wohnhaus fest. Der Mann hatte zwei Gerichtsvollzieherinnen zwei Mitarbeiter der Wasserwerke und seinen Betreuer mit einer Waffe bedroht.





"Mit Unterstützung der Gerichtsvollzieherinnen sollten die Techniker der Wasserwerke den Wasserzähler tauschen", sagte Holger Meier, Pressesprecher der Polizei. Der Hausbewohner habe die Tür aber nicht geöffnet sondern sich am Fenster mit einer Waffe gezeigt. Die Gerichtsvollzieherinnen und die Techniker zogen sich daraufhin zurück und informierten die Polizei. Da zunächst nicht klar war, ob es sich um eine scharfe Schußwaffe handele, wurde das Spezialeinsatzkommando (SEK) alarmiert. Die Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Strasse Am Wischhof weiträumig ab. Eine Verhandlungsgruppe der Polizei blieb ohne Erfolg, weshalb sich die Einsatzleitung für einen Zugriff des SEK entschloss. Der Mann wurde durch die Spezialkräfte des SEK festgenommen. Ein Amtsarzt entscheidet nun ob der 66-Jährige eingewiesen wird. Insgesamt waren 14 Beamte des PR Ahrensburg, sowie die Mitarbeiter der Verhandlungsgruppe und des SEK im Einsatz. Versorgt wurden die Einsatzkräfte von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr.