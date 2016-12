Großhansdorf (rtn) Eine kräftige Sturmböe hat in der Nacht am Himmelshorst eine hohe Tanne auf einen am Straßenrand geparkten Peugeot-Transporter gelegt. Die Frontscheibe des Fahrzeuges wurde zerstört und auch die A-Säule wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Mit Video.

Beim Fallen riss der Baum noch eine etwa 25 Meter hohe Lärche in Schräglage, dies hatten die Feuerwehrleute der FF Großhansdorf bei der Kontrolle der näheren Umgebung festgestellt. Um ein unkontrolliertes Fallen dieses Baumes zu verhindern, entschied sich die Feuerwehr für eine gezielte Fällung. Per Steckleiter stieg ein Feuerwehrmann am Stamm empor und legte in etwa sechs Meter Höhe eine Bandschlinge um den Baum. Während einer der Kameraden den Baum mit einer Motorsäge bearbeitete, hielt die Trosse der Seilwinde den Baum auf Spannung bis dieser, punktgenau wie geplant zwischen zwei Laternen am Strassenrand fiel. Danach zerlegten die Feuerwehrleute die beiden Bäume in Kleinholz und räumten die Strasse wieder frei. Die Höhe des Sachschadens an dem stark beschädigten Auto ist noch nicht bekannt.