(rtn) Spendenzusagen in Höhe von zirka 2,35 Millionen Euro im Rahmen der großen ZDF-Spendengala "Die schönsten Weihnachts-Hits" zusammengekommen.

Carmen Nebel präsentierte die Show am Mittwoch, 30. November, 20.15 Uhr, zum elften Mal live aus München. In diesem Jahr verfolgten 4,55 Millionen Menschen im ZDF die Benefizshow zu Gunsten von "Brot für die Welt" und "Misereor" - der Marktanteil lag bei 15,0 Prozent.



Viele Stars aus der Musikszene unterstützten Carmen Nebel, darunter Andrea Berg, David Garrett, Wencke Myhre, die Harlem Gospel Singers, Caught in the Act, Sinatra & Friends, Paul Potts und Ella Endlich. Auch viele prominente Gäste aus Unterhaltung und Sport nahmen Spenden telefonisch entgegen, unter anderen Cornelia Poletto, Wolfgang Lippert, Isabell Werth, Kolja Kleeberg, Franziska Reichenbacher, Mitri Sirin, Stefan Jürgens, Joseph Hannesschläger, Andrea L'Arronge und Alexander Hold.



Seit vielen Jahren unterstützt das ZDF mit der Benefizgala die beiden Hilfsorganisationen "Brot für die Welt" und "Misereor". Quelle: ZDF



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Carmen Nebel, Ella Endlich, Caught in the Act, Andrea Berg, Albert Hammond, Sarah Jane Scott, Heino und Hannelore, Patrick Lindner, Paul Potts, Wolfgang Lippert, Kolja Kleeberg, Cornelia Polettto, Sinatra & Friends, Queen Esther Marrow