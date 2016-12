"Sackgesichter" nennt Nicola Rübenberg nämlich ihre Werke liebevoll. Portraits – in schwarz-weiß gehalten, gezeichnet auf Kaffeesäcken.



Die Ausstellung ist jetzt in der Pop-up-Gallery Nicola Rübenberg im Wegner-Haus, Große Bäckerstrasse in Hamburg zu sehen.



unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Mirja Bräetigam, Frank Wegner, Maike Petersen, Nicola Rübenberg, Malte Matthaei, Sven Julian Freitag, Sandra Quadflieg, Daniel Termann, Christiane Kappella (Mutter von Nicola Rübenberg), Harald Burmann, Werner Emmerich, Tim Petersen, Claudia Schulze, Lorenz Wriedt