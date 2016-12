rtn/ots) Bei dem exklusiven Shopping-Event im Alsterhaus kamen am Donnerstagabend über 2.000 Gäste in die Hamburger City. Unter dem Motto "Weihnachten beginnt mit GALA im Alsterhaus" wurde bis Mitternacht in feierlicher Atmosphäre fleißig anprobiert, ausprobiert, verkostet und natürlich eingekauft.





Ob die ersten Weihnachtseinkäufe für Familie und Freunde auf der Einkaufsliste standen oder man einfach nur einen schönen Abend mit seinen Freundinnen haben wollte - den Teilnehmern wurde ein abwechslungsreicher Abend geboten. Champagner und Fingerfood, verschiedene Beauty-Stationen, ein GALA-Cover-Shooting - für jeden Gast war etwas dabei. An weiteren Hotspots konnten die Gäste Cocktails probieren, Kaffeespezialitäten genießen, Live Yoga anschauen, sich verschiedene Produkte personalieren lassen und bei der Tombola tolle Preise gewinnnen. Durch den Abend führte Moderator Jochen Schropp, DJ IAMKIMKONG sorgte für die musikalische Unterhaltung.



Anne Meyer-Minnemann, Chefredakteurin GALA: "Die GALA SHOPPING NIGHT erfreut sich jedes Jahr größerer Beliebtheit und wir sind begeistert, dass wir in diesem Jahr mit über 2.000 Gästen einen Besucherrekord aufstellen konnten. Es macht mir viel Spaß, unseren Leserinnen an diesem Abend zu begegnen, die diesen GALA-Moment und das Eintauchen in eine exklusive Atmosphäre so sehr lieben."



Als prominente Gäste des Einkaufsvergnügens in der Hamburger City waren u.a. dabei Marie Amière, Britta Becker, Nina Bott mit Benjamin Baarz, Yared Dibaba, Linda Mürtz, Charlott Cordes, Dennis und Dana Dieckmeier, Boris Entrup, Jorge González, Lilli Hollunder, Ina Menzer, Jörg Oppermann, Petra van Bremen und Prinzessin Elna Magret zu Bentheim und Steinfurt.