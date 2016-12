(rtn) Christine Neubauer ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Was viele nicht wissen: Der TV-Star ist auch eine passionierte Malerin. In ihrer Wahlheimat Mallorca sind in den vergangenen Monaten 28 neue Werke entstanden, die vorwiegend ausdrucksstarke weibliche Engel oder tanzende Engel-Paare zeigen.

Am 02.12.2016 besucht Christine Neubauer Hamburg und zeiget ihre Kunst erstmals in der Udo Lindenberg & more Galerie.