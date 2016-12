Talkshow 3nach9 im Weserhaus

(rtn) Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo folgende Gäste bei 3nach9 im Weserhaus von Radio Bremen: Schauspieler Mario Adorf, Schauspielerin Veronica Ferres, Sänger Marius Müller-Westernhagen, die Politikerin und der Musiker Claudia Roth und Fetsum Sebhat, Schauspielerin Carla Juri, Unternehmerin Christiane zu Salm, Ameisenbärenforscherin Lydia Möcklinghoff und Vatikan-Kenner Andreas Englisch.



Mario Adorf

Die Weihnachtszeit bietet viel Aufregendes für die Leinwand-Legende Mario Adorf: 52 Jahre nach dem Kino-Erfolg „Winnetou“ schlüpft er für eine Neuverfilmung des Karl May-Stoffes wieder in die Rolle des Widersachers Santer. Ein mutiger Schritt, denn "noch heute bin ich der Bösewicht, der die schöne Apachen-Squaw erschossen hat", sagt der 86-jährige Schauspieler. Der Mime regt sich leidenschaftlich darüber auf, dass in den Familien zu wenig gelesen wird. Seine liebsten Weihnachtsgeschichten hat er gerade für ein Hörbuch eingelesen – kleine Kostprobe bei 3nach9 nicht ausgeschlossen.



Veronica Ferres – Schauspielerin

Veronica Ferres zählt zu den wenigen deutschen Schauspielerinnen, die es bis nach Hollywood geschafft haben. Ab dem 8. Dezember ist sie in dem Thriller "Salt an fire" im Kino zu sehen, bei dem Werner Herzog sowohl Regie führte als auch das Drehbuch schrieb.



Marius Müller-Westernhagen – Sänger

Von "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“ über "Johnny Walker" zu "Freiheit" – Marius Müller-Westernhagen hat Meilensteine der deutschen Musikgeschichte geschaffen – und nun akustisch auf die Bühne gebracht. Pünktlich zu seinem 50-jährigen Jubiläum als Musiker bekam er den Ritterschlag – ein MTV-unplugged-Konzert. Welche Rolle die 60er Jahre im Leben des Düsseldorfers gespielt haben, erzählt der Mann, dem sein Hals-Nasen-Ohren-Arzt "Stimmbänder wie Schiffstaue" attestiert hat, bei 3nach9.



Claudia Roth und Fetsum Sebhat – Politikerin und Musiker

Grünen-Politikerin Claudia Roth steht keineswegs im Verdacht, sich nicht einzumischen. Trotzdem erscheint demnächst ihr Buch "So geht Deutschland – eine Anleitung zum Einmischen und Mitmachen". Geschrieben hat sie es gemeinsam mit dem afrikanischen Musiker Fetsum Sebhat, der naturgemäß einen anderen Blick auf dieses Land mitbringt. Eine Gebrauchsanweisung für Deutschland also, mit dem Fokus auf "Dagegenhalten". Wogegen genau, das werden beide bei 3nach9 erklären.



Carla Juri – Schauspielerin

"Frauen sind nicht in der Lage, etwas Schöpferisches hervorzubringen – außer Kindern!" Das war Ende des 19. Jahrhunderts die gängige – männliche – Meinung. Die Malerin Paula Modersohn-Becker wollte und konnte sich diesem Urteil nicht fügen. Im Dezember kommt ihr kurzes, wildes Leben ins Kino. Die Hauptrolle in "Paula" spielt die junge Schweizerin Carla Juri, die der echten Paula nicht nur verblüffend ähnlich sieht, sondern die auch ähnlich emanzipatorisch agierte: Sie spielte Eishockey. Bei 3nach9 wird es also um Bodychecks aller Art gehen.



Christiane zu Salm – Unternehmerin

Christiane zu Salm ist Unternehmerin, Kunstsammlerin, Verlegerin und war lange Jahre erfolgreiche Geschäftsführerin des Musiksenders MTV. Warum sie sich für eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin entschlossen hat und warum ihr das Thema Trauer besonders am Herzen liegt, erzählt sie bei 3nach9.



Lydia Möcklinghoff – Ameisenbären-Forscherin

Sie sagt: "Der Ameisenbär ist nicht sehr schlau, aber sehr charmant!" Warum die gebürtige Wilhelmshavenerin ihr Leben seit über zehn Jahren als Ameisenbären-Forscherin in Brasilien verbringt, erzählt sie bei 3nach9.



Andreas Englisch – Vatikan-Kenner

Anlässlich des 80. Geburtstages von Papst Franziskus kommt der Vatikan-Kenner Andreas Englisch zu 3nach9. Der Journalist, der seit 1987 in Rom lebt, berichtet über die neuesten Gerüchte aus dem Klerus und erklärt, warum er den Papst als "mutigen Kämpfer" bezeichnet. Quelle: Radio Bremen