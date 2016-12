Feueralarm im Dachgeschoss

(rtn) Vermutlich bei Dacharbeiten war an einem Fenster im Obergeschoss eines Einfamilienhauses am Postweg in Oststeinbek ein Feuer ausgebrochen. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert.



Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte war das Feuer bereits aus. Unter Atemschutz nahmen die Feuerwehrleute eine Nahkontrolle unter anderem mit einer Wärmebildkamera vor. Nach etwa einer Stunde rückten die Rettungskräfte wieder ab, davor hatten sie noch den Deckel eines Unterflurhydranten abgetaut.





Im Einsatz waren: FF Oststeinbek, FF Havighorst, Rettungsdienst und Polizei