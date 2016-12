Hamburg (rtn) Unter Schutzmasken und mit Gummihandschuhen haben Feuerwehrleute eine Krähe aus einer Baumkrone am Wanderweg an der Kuhnstrasse gerettet.



Spaziergänger hatten den hilflosen Vogel entdeckt, der mit dem rechten Flügel in einer Plastiksehne hing. Wegen der grassierenden Vogelgrippe legten die Feuerwehrleute zum Eigenschutz Masken mit Filtern und Gummihandschuhe an. Im Korb der Drehleiter fuhren sie danach in die Baumkrone, retteten das Tier, und brachten es zur Wache der BF Wandsbek. Dort wurde es von der Tierrettung abgeholt und untersucht.



Im Einsatz waren FF Tonndorf und DL 21