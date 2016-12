(rtn) Bei einem Unfall an der Niederbaumbrücke ist am frühen Morgen am Übergang zur Hamburger Hafencity ein 20-Jähriger ums Leben gekommen. Ein mit vier jungen Männern besetztes Auto war von den Landungsbrücken gekommen, hatte ein Fußgängergitter durchbrochen und war mehrere Meter tief ins eiskalte Wasser gestürzt.



Nach ersten Erkenntnissen war der Wagen war beim Rechtsabbiegen auf glatter Straße von der Fahrbahn abgekommen und hatte eine Brüstungswand der Brücke durchbrochen. Das Auto fiel mehrere Meter tief ins Wasser. Der 20-jährige Fahrer sowie die 18 und 19 Jahre alten jungen Männer auf der Rückbank konnten sich selbst aus dem Wagen retten. Der 20-jährige Beifahrer wurde rund eine halbe Stunde später von vier Tauchern der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen. Eine Reanimation blieb ohne Erfolg. Zur Klärung der Unfallursache zog die Polizei einen Sachverständigen hinzu.



Im Einsatz waren: Feuerwehren Innenstadt, Berliner Tor, Feuerwehrtaucher, Löschboot, Kleinboote, UDI Kran, WLF 32, Rettungswagen, NEF, Notfall-Seelsorger, BDI, sowie die Landes- und Wasserschutzpolizei