(rtn) Eine Frau ist mit ihrem Auto am Sonnabendnachmittag in Bad Oldesloe (Kreis Stormann) gegen eine Hauswand geprallt.

Die 51-Jährige und ihr Hund blieben dabei unverletzt. In der Gebäudefassade bildeten sich durch die Kollision Risse. Ein Baufachberater vom Technischen Hilfswerk (THW) in Lübeck war vor Ort, um festzustellen, ob das Haus abgestützt werden musste.



Das Haus soll nach Schätzungen von Beobachtern vor Ort etwa 70 bis 80 Jahre alt sein. Zum Gebäudezustand sagte der Einsatzleiter des THW, Olaf Göttsche: "Das Haus hat andere Probleme als das Auto. Wir machen zur Eigentumssicherung das Loch in der Hauwand zu, und prüfen ob wir das Gebäude stützen müssen. Zur Sicherheit bleibt der Fußweg vor dem Haus aber gesperrt."



Die Bad Oldesloer Autofahrerin wollte nach ersten Erkenntnissen mit ihrem Opel Corsa vom Poggenseer Weg in die Lübecker Straße abbiegen. Sie streifte dabei eine Ampel und fuhr gegen die Hauswand. Bei der Unfallverursacherin besteht Alkoholverdacht. Die Polizei hat deshalb eine Blutprobe veranlasst. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren: FF Bad Oldesloe, Rettungsdienst, THW Bad Oldesloe, THW Lübeck und die Polizei