(rtn) Bei einem Verkehrsunfall auf der A 24 bei Gudow (Kreis Herzogtum-Lauenburg) ist am Samstagabend ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Drei weitere Unfallbeteiligte wurden zum Teil schwer verletzt.



Die Leitstelle der Feuerwehr hatte ein Großaufgebot zum Einsatzort geschickt, ersten Meldungen zufolge sollte auch ein Reisebus in den Unfall verwickelt sein. Dies bestätigte sich aber nicht. Laut Polizei waren zwischen der Raststätte Gudow und Hornbek drei Autos zusammengestoßen, möglicherweise bei einem Überholvorgang. Zur Klärung der genauen Unfallursache zog die Polizei einen Sachverständigen hinzu. Während der aufwändigen Rettungs- und Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme hatte die Polizei die Autobahn in Richtung Hamburg voll gesperrt. Erst nach etwa fünf Stunden leitete die Polizei die Autos im Stau über Gudow zurück. Lastwagen und Busse hingen dagegen etwa acht Stunden lang im Stau fest.



Im Einsatz waren: FF Gudow, FF Büchen, Rettungsdienst mit zahlreichen Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, SEG Rettungsdienst und die Polizei