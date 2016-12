Börnsen (rtn) Rauchmelder piepten und es roch verbrannt aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Rudolf Donath Weg. Anwohner hatten daraufhin die Feuerwehrleute alarmiert. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Rettungskräfte eine leblose Frau.Unter Atemschutz rückte ein Angriffstrupp in die Wohnung vor. In der Küche brannte Essen auf dem Herd. Die Feuerwehrleute schalteten den Herd ab und nahmen den Topf mit verbranntem Essen vom Herd. Bei der Kontrolle der Wohnung fanden sie eine Bewohnerin, sie war bereits tot. Nach ersten Erkenntnissen starb sie nicht durch an den Folgen des Küchenbrands. Die Polizei ermittelt.



Im Einsatz waren: FF Börnsen, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und die Polizei