(rtn) Spaziergänger hatten in den Oher Tannen an einem Waldweg an der Möllner Landstrasse einen toten Greifvogel entdeckt und den Notruf gewählt.



Zunächst machten sich die Erkunder der FF Glinde auf den Weg, fanden den Kadaver und dokumentierten den Fundort für den Löschzug Gefahrgut (LZG). In Schutzkleidung, Handschuhen und Maske sicherten die Feuerwehrleute das tote Tier in zwei Plastiksäcken. Danach brachten sie den toten Greifvogel in die Feuerwehrzentrale nach Nütschau. Dort wurde es von einem Veterinär zur Untersuchung abgeholt. Die Veterenärämter des Landes und die Umweltbehörde in Kiel, warnen nach wie vor eindringlich vor dem Anfassen toter Wildtiere.



Hintergrund: Zur Geflügelpest in Schleswig-Holstein teilt das für die Tierseuchenbekämpfung zuständige Landwirtschaftsministerium am 4. Dezember 2016 folgenden Sachstand mit:



Erstmals ist in Nordfriesland bei einem Wildvogel der hochpathogene Geflügelpesterreger H5N8 festgestellt worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut, das nationale Referenzlabor für Aviäre Influenza, wies ihn bei einer Nonnengans nach. Das Tier war verendet in Aventoft aufgefunden worden. Der Kreis richtete Restriktionsgebiete ein: einen Sperrbezirk in einem Umkreis von drei Kilometern um den Fundort sowie ein Beobachtungsgebiet von weiteren sieben Kilometern. Dort gelten unter andere, Beschränkungen für den Geflügelhandel. Eine entsprechende amtliche Bekanntmachung samt einer Landkarte wurde unter www.nordfriesland.de/amtsblatt veröffentlicht. Die zuständige Behörde in Dänemark wurde unterrichtet.



Damit sind alle Kreisgebiete und kreisfreien Städte im Land von solchen Restriktionsgebieten (Sperrbezirke und Beobachtungsgebieten) durch Geflügelpestnachweise bei Wildvögeln oder Hausgeflügel betroffen.



Weitere Informationen finden Sie im Netz unter:

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/G/Gefluegelpest/gefluegelpest.html