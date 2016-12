Ahrensburg (rtn) Ein ausgedehnter Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in der Friedrich-Hebbel-Straße hat am frühen Montagmorgen für einen Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Bei den Löscharbeiten wurde zwei Feuerwehrleute durch Stromschläge verletzt und kamen nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus.



Gegen 03.00 Uhr hatten die Hausbewohner das Feuer entdeckt. Sie brachten sich in Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr. Als die ersten Rettungskräfte kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern heraus und Funken flogen aus dem Kamin. Unter Atemschutz rückten die Angriffstrupps sofort gegen die Flammen im Keller vor. "Dabei wurden zwei Kameraden durch Stromschläge verletzt, der Rettungsdienst brachte sie nach einer Erstversorgung vorsorglich ins Krankenhaus", sagte Florian Ehrich, Einsatzleiter der Feuerwehr. Mit ihrem schnellen Löschangriff verhinderten die Feuerwehrleute ein weiteres Ausbreiten des Feuers. Die Flammen hatten bereits das Erdgeschoss erfasst und liefen an den Schornsteinwänden hinauf ins Dach und Obergeschoss. Deshalb wurde auch der Schornstein des Hauses aus dem Korb der Drehleiter heraus kontrolliert. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den frühen Montagmorgen lang an. An der Brandstelle waren über fünfzig Feuerwehrleute, der Rettungsdienst und die Polizei eingesetzt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. Noch am Brandort nahm die Polizei ihre Ermittlungen auf.



Im Einsatz waren: FF Ahrensburg, FF Ahrensfelde, FF Wulfsdorf, FF Bünningstedt, Rettungsdienst (Storman und Hamburg) mit mehreren Rettungswagen und die Polizei