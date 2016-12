Stapelfeld (rtn) Bei zwei schweren Unfällen wurden auf der BAB 1 zwischen Barsbüttel und Stapelfeld am Montagvormittag eine Autofahrerin schwer und fünf weitere Autofahrer verletzt.



Die beiden Unfälle ereigneten sich unabhängig voneinander rund 300 Meter vor der Abfahrt Stapelfeld entfernt. Ein Opel war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Brückenpfeiler gekracht. Ein Mercedes-Kombi wurde von einem Lastwagen gerammt und komplett zerstört. Die Leitstelle hatte ein Großaufgebot von Rettungskräften zur Einsatzstelle geschickt. Neben den Freiwilligen Feuerwehren, aus Barsbüttel, Stemwarde und Glinde waren zahlreiche Rettungswagen, Notärzte, der Leitende Notarzt und die Technische Einsatzleitung Rettungsdienst an der Unfallstelle eingesetzt. Während der umfangreichen Rettungs- und Bergungsarbeiten führte die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Dadurch kam es zu einem rund acht Kilometer langen Stau bis zum Autobahnkreuz Hamburg Ost zurück. Die Ursachen für die beiden Unfälle sind noch nicht bekannt.